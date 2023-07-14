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Уго Льорис покинет «Тоттенхэм Хотспур» этим летом

Уго Льорис покинет «Тоттенхэм Хотспур» этим летом
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Французский голкипер «Тоттенхэм Хотспур» Уго Льорис покинет лондонский клуб этим летом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, руководство шпор разрешило вратарю сборной Франции не ехать с ними на предсезонный тур, чтобы 36-летний голкипер смог подробно изучить все имеющиеся предложения по трансферу и выбрать себе наиболее подходящий клуб.

Контракт 36-летнего Льориса с «Тоттенхэмом» рассчитан ещё на один сезон. Вратарь играл за лондонский клуб с 2012 года. Портал Transfermarkt оценивает его в € 3 млн. За 11 лет в составе «Тоттенхэма» Льорис не выиграл ни одного трофея.

Вратарь сборной Франции в прошедшем сезоне провёл 25 матчей за «шпор» в рамках английской Премьер-лиги.

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