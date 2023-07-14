Абде отказался от дополнительного отпуска, чтобы поехать с «Барселоной» в США

Марокканский вингер «Барселоны» Абде Эззалзули, выигравший Кубок Африки U23 в минувшее воскресенье, 9 июля, решил отказаться от положенного ему дополнительного двухнедельного отпуска, чтобы присоединиться к первой команде каталонцев на учебно-тренировочных сборах. Футболист хочет доказать главному тренеру сине-гранатовых Хави, что готов стать частью основного состава в предстоящем сезоне, сообщает Mundo Deportivo.

В прошлом сезоне Абде выступал за «Осасуну» на правах аренды и ярко проявил себя, добравшись с командой из Памплоны до финала Кубка Испании. Марокканец забил четыре гола в 20 матчах Ла Лиги и ещё дважды отличился в шести кубковых матчах.

Футболистом интересуются несколько клубов из Испании, Англии, Германии и Италии, говорят об интересе со стороны «Ювентуса», однако в данный момент Абде не думает об уходе из «Барселоны». Отказавшись от законного отпуска, вингер планирует попасть в список игроков, которых Хави возьмёт с собой в турне по США.

Абде дебютировал за основной состав «Барселоны» 30 октября 2022 года под руководством Серхи Бархуана в матче с «Алавесом».