«Лейпциг» согласовал с «ПСЖ» трансфер Битшиабу

Клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» готовит документы для окончательного оформления перехода игрока воспитанника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу, согласованного два дня назад. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Перспективный 18-летний защитник обойдётся «быкам» в € 15 млн. «Лейпциг» предложит Битшиабу контракт на пять лет.
Ранее сообщалось, что Битшиабу предметно интересовался другой немецкий клуб, «Айнтрахт». Команда из Франкфурта была готова заплатить «ПСЖ» за игрока около € 20 млн. Кроме того, досье Битшиабу изучали британские гранды «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но до официального запроса дело не дошло.
В завершившемся сезоне на счету Битшиабу 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.
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