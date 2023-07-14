«Лейпциг» согласовал с «ПСЖ» трансфер Битшиабу

Клуб немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» готовит документы для окончательного оформления перехода игрока воспитанника «ПСЖ» Эль-Шадая Битшиабу, согласованного два дня назад. Об этом сообщает итальянский инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Перспективный 18-летний защитник обойдётся «быкам» в € 15 млн. «Лейпциг» предложит Битшиабу контракт на пять лет.

Ранее сообщалось, что Битшиабу предметно интересовался другой немецкий клуб, «Айнтрахт». Команда из Франкфурта была готова заплатить «ПСЖ» за игрока около € 20 млн. Кроме того, досье Битшиабу изучали британские гранды «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед», но до официального запроса дело не дошло.

В завершившемся сезоне на счету Битшиабу 13 матчей за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых он не отмечался результативными действиями. Контракт игрока с парижским клубом действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 7 млн.