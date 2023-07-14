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Корнеев: а что не так сделал «Зенит» в ситуации с Фернандесом?

Корнеев: а что не так сделал «Зенит» в ситуации с Фернандесом?
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Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев рассказал, правильно ли повёл себя петербургский «Зенит» в ситуации с возможным подписанием Марио Фернандеса, который ранее выступал за ЦСКА.

«А что не так сделал клуб из Северной столицы? Не секрет, он давно хотел его приобрести и теперь просто воспользовался представившейся возможностью. Петербуржцы сто процентов не играли ни в какие подковёрные игры. Они увидели, что есть шанс взять Фернандеса бесплатно или с минимальной компенсацией, и сделали это. Не было никаких переговоров за спиной у ЦСКА. «Зенит» включился в них, когда стало понятно, что Марио не вернётся в столицу», — приводит слова Корнеева RT.

Напомним, бразильский защитник Марио Фернандес прошёл медосмотр в санкт-петербургском «Зените» и согласовывает последние детали контракта с сине-бело-голубыми. Ранее футболист выступал в ЦСКА, с которым приостановил контракт в мае 2022 года.

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