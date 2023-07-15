Сёмин: Чалов достаточно коллективный игрок, но ЦСКА нужен нападающий
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Выдающийся российский тренер Юрий Сёмин высказался об уходе полузащитника Медины из ЦСКА, а также о том, какие усиления требуются московскому клубу.
«Медина просто не подходил ЦСКА. У каждого тренера есть какие-то задумки, решения. Поэтому они его легко отпустили в «Спартак». Нужны ли усиления ЦСКА? В клубе должны лучше знать, чем мы все. Наверное, ЦСКА нужен нападающий. Вот «Спартак» взял игрока из «Кадиса». По-моему, это очень сильный нападающий. Нападающие всем нужны, но это эксклюзивная позиция, которая, во-первых, дорого стоит. Во-вторых, не так просто кого-то найти, взять. Но Фёдор Чалов достаточно коллективный игрок, поэтому, возможно, они особо никого не брали туда», — приводит слова Сёмина Metaratings.
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