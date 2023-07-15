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Капитан «Динамо» пригласил фанатов на первый матч сезона в РПЛ. Там нужен Fan ID

Капитан «Динамо» пригласил фанатов на первый матч сезона в РПЛ. Там нужен Fan ID
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Капитан и полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин пригласил болельщиков бело-голубых на первый матч нового сезона Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром», отметив, что в команде хотят быть одним целым с трибунами.

«Атмосфера на этих товарищеских матчах была потрясающей. Мы скучали по фанатам. Хотелось бы, чтобы болельщики и дальше приходили на стадион. Так что зову всех на матч с «Краснодаром». Хочется, чтобы трибуны были одним целым с командой и мы вместе двигались вперёд», — приводит слова Фомина официальный сайт «Динамо».

На игры Братского кубка с ЦСКА не требовался Fan ID. Для посещения всех матчей РПЛ с прошлого сезона карта болельщика обязательна. Встреча «Динамо» и «Краснодара» пройдёт в Москве 21 июля.

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