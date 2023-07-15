В «Зените» отреагировали на информацию о задержке трансфера Фернандеса из-за лишнего веса

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев отреагировал на информацию, что петербуржская команда не подписывает защитника Марио Фернандеса из-за его лишнего веса.
«Не подписываем Марио из-за лишнего веса? Глупости не комментируем. Всё идёт по плану. То есть Фернандес в форме? Он худее меня в три раза», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».
Ранее сообщалось, что Фернандес подписал предварительный договор о переходе в «Зенит», однако игрок до сих пор не прошёл УМО. Если бразилец, у которого обнаружена большая жировая прослойка, не пройдёт обследование, то он не перейдёт в санкт-петербургский клуб.
Также появлялась информация, что «Зенит» не торопится с объявлением о трансфере Фернандеса из-за лишнего веса футболиста. Бразильский журналист Фабио Алейшо назвал эту информацию ложной, сообщив, что для оформления перехода Марио в клуб необходимо подписать один документ.
- 15 июля 2023
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