Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Рома» стремится закрыть сделку по Морате, игрок готов на снижение зарплаты ради перехода

«Рома» стремится закрыть сделку по Морате, игрок готов на снижение зарплаты ради перехода
Аудио-версия:
Комментарии

Испанский нападающий «Атлетико» Мадрид» Альваро Мората стал объектом серьезного интереса «Ромы». Игрок готов пойти на снижение зарплаты, чтобы присоединиться к команде Моуринью, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в данный момент зарплаты Альваро в «Атлетико» составляет € 6 млн в год. Римский клуб не может себе позволить платить такую зарплату, потому для перехода испанцу придётся согласиться на снижение зарплаты до € 4,5 млн в год. Сообщается, что Мората – приоритетная цель главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью. Португальский специалист, а также Пауло Дибала уже звонили Альваро с целью убедить того в переходе в римский клуб. Однако, непонятно, сколько именно запросит «Атлетико» за своего форварда. Одни источники сообщаются о € 10-12 млн, другие о € 20-25 млн. В случае если «матрасники» остановятся на € 25 млн, «Роме» придется рассматривать вариант с арендой игрока.

В сезоне-2022/2023 на счету Мораты 45 матчей за «Атлетико» во всех турнирах, в которых он отметился 15 голами и тремя результативными передачами.

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» предложил Морате контракт на € 50 млн в год
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023