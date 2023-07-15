Защитник ЦСКА Мойзес вышел на игру с «Зенитом» со своей трёхмесячной дочкой

Сегодня, 15 июля, в Казани проходит матч за Суперкубок России с участием «Зенита» и ЦСКА. Защитник армейцев Мойзес решил выйти на поле перед матчем с петербургским клубом вместе со своей трёхмесячной дочкой Еленой. Об этом сообщает телеграм-канал ЦСКА.
Команды играют на стадионе «Ак Барс Арене» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучал в 17:00 по московскому времени. На данный момент счёт в матче не открыт — 0:0.
«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, а ЦСКА в прошлом сезоне выиграл Кубок страны. Победа станет для одной из команд рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.
Команды уже трижды встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 году с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013-м сильнее были армейцы — 3:0.
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