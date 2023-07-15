Фанаты «Зенита» вывесили новые баннеры после перерыва матча за Суперкубок

Сегодня, 15 июля, в Казани на «Ак Барс Арене» проходит матч за Суперкубок России-2023 с участием «Зенита» и ЦСКА. Болельщики петербургской команды помимо баннеров, которые вывесили на трибунах перед началом встречи, представили новые после окончания перерыва матча.

«И поверженный в бою я воскресну и спою» Фото: Полина Куимова

На первом баннере написано «И поверженный в бою я воскресну и спою». Это посвящается тем фанатам, кто погиб на войне.

Фото: Полина Куимова

На втором баннере изображена часовня в посёлке Поныри на территории Мемориального комплекса «Героям Северного фаса Курской дуги», которая хранит память о погибших на Курской дуге и является символом мужества, стойкости и героизма советского солдата.

Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года он разгромил московский «Спартак» (4:0). Сине-бело-голубые участвуют в сегодняшнем матче за трофей в качестве чемпиона страны, а ЦСКА — как обладатель Кубка России. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию встречи.

Главный тренер петербургского клуба — Сергей Семак, московского — Владимир Федотов. Победа станет для одной из команд рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.