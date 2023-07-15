«Зенит» и ЦСКА не смогли открыть счёт в первом тайме Суперкубка России

Сегодня, 15 июля, проходит открывающий сезон-2023/2024 матч OLIMPBET Суперкубка России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Принимает встречу стадион «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию матча.
По итогам первого тайма счёт ничейный — 0:0. По ударам по воротам лидируют красно-синие (5-2), также ЦСКА нанёс больше ударов в створ (2-1). В концовке тайма за участие в стычке по жёлтой карточке получили Клаудиньо («Зенит») и Милан Гаич (ЦСКА).
Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка России. Летом 2022 года он разгромил московский «Спартак» (4:0). Сине-бело-голубые участвуют в сегодняшнем матче за трофей в качестве чемпиона страны, а ЦСКА — как обладатель Кубка России.
- 15 июля 2023
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