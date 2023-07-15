Суперкубок России: Клаудиньо ушёл в раздевалку сразу после замены, выразив недовольство
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Сегодня, 15 июля, проходит открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Принимает встречу стадион «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. «Чемпионат» проводит текстовую трансляцию матча. К 85-й минуте встречи счёт во встрече не открыт.
OLIMPBET Суперкубок России 2023. Финал
15 июля 2023, суббота. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
ЦСКА
Москва
Бразильский полузащитник «Зенита» Клаудиньо, заменённый на 63-й минуте матча, выразил недовольство, сразу отправившись в раздевалку команды. За время игры он отметился полученной за участие в стычке в концовке первого тайма жёлтой карточкой. Вместо Клаудиньо на поле появился хавбек Андрей Мостовой.
Напомним, «Зенит» является действующим обладателем Суперкубка.
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