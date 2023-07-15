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Президент РФС Дюков поделился впечатлениями от победы «Зенита» в Суперкубке

Президент РФС Дюков поделился впечатлениями от победы «Зенита» в Суперкубке
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Президент РФС Александр Дюков после встречи «Зенита» и ЦСКА в матче за Суперкубок России поделился мнением об игре. Основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.

«Мне кажется, старт сезона удался. Показалось, что нам удалось создать атмосферу праздника. Пытаемся делать из футбола праздник, чтобы он продолжался не только 90 минут игрового времени, но и чтобы праздник был вокруг матча.

Как сам матч? Конечно, серия пенальти добавляет эмоций и драматургии», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Победу «Зениту» в послематчевой серии пенальти принёс точный удар бразильского защитника Роберта Ренана. Михаил Кержаков («Зенит») отразил два одиннадцатиметровых, а Игорь Акинфеев (ЦСКА) — один.

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