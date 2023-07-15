Президент РФС Дюков оценил судейство Карасёва в матче за Суперкубок между «Зенитом» и ЦСКА
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Глава Российского футбольного союза Александр Дюков дал оценку судейству Сергея Карасёва в матче за Суперкубок России между «Зенитом» и ЦСКА. Основное время завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4.
«Я не увидел каких-либо серьёзных ошибок. Мне сложно судить — нужно смотреть повторы. Я смотрел с трибуны. Может быть, было пропущено несколько нарушений в обе стороны. Думаю, оценку вынесет департамент судейства и инспектор», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.
Победу «Зениту» в послематчевой серии пенальти принёс точный удар бразильского защитника Роберта Ренана. Михаил Кержаков («Зенит») отразил два одиннадцатиметровых, а Игорь Акинфеев (ЦСКА) — один.
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