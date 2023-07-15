Игрокам «Зенита» вручили Суперкубок России

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. В основное время матча голов забито не было, а в серии пенальти точнее были сине-бело-голубые — 5:4 в пользу «Зенита». На послематчевой церемонии награждения игрокам петербургского клуба вручили трофей.

«Зенит», выиграв Суперкубок России в четвёртый раз подряд, теперь является рекордсменом по победам в этом турнире — их у команды восемь. Рекордсмен команды по победам (из действующих игроков), вратарь Михаил Кержаков, выигрывал Суперкубок шесть раз. ЦСКА становился обладателем трофея семь раз, каждый из которых — вместе с голкипером Игорем Акинфеевым, принимавшим участие и в сегодняшнем матче.