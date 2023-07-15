Червиченко: в какой-то момент показалось, что «Зенит» может и не получить Суперкубок

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями после матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» в серии пенальти одолел ЦСКА (5:4; основное время — 0:0).

«В какой-то момент показалось, что «Зенит» может и не получить этот Суперкубок. Временами казалось, что армейцы были сильнее. Бразильское чудо и счастье сегодня не очень сильно работало. Команды подошли к Суперкубку по-боевому и в хорошей форме.

Результативности не очень много, но игра впечатляет. На сегодняшний день есть два лидера на будущий сезон», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Это уже четвёртая победа подряд в Суперкубке страны для сине-бело-голубых. В 2020 и 2021 году петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.