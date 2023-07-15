Михаил Кержаков: это просто моя работа. Мы рады, счастливы

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над ЦСКА в матче Суперкубка России. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4. Героем встречи стал Кержаков, отразивший два удара.

«Это просто моя работа. Эмоции? Не знаю, пока немного устал. Это лучше, чем проигрыш. Мы рады, счастливы. Сегодня была потрясающая атмосфера. Были мурашки по коже на разминке. Это настоящая футбольная атмосфера, она всегда должна быть такой», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Это уже четвёртая победа подряд в Суперкубке страны для «Зенита». В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.