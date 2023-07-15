Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Михаил Кержаков: это просто моя работа. Мы рады, счастливы

Михаил Кержаков: это просто моя работа. Мы рады, счастливы
Комментарии

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков прокомментировал победу над ЦСКА в матче Суперкубка России. Напомним, основное время завершилось вничью (0:0), сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4. Героем встречи стал Кержаков, отразивший два удара.

«Это просто моя работа. Эмоции? Не знаю, пока немного устал. Это лучше, чем проигрыш. Мы рады, счастливы. Сегодня была потрясающая атмосфера. Были мурашки по коже на разминке. Это настоящая футбольная атмосфера, она всегда должна быть такой», — приводит слова Кержакова «Матч ТВ».

Это уже четвёртая победа подряд в Суперкубке страны для «Зенита». В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

Материалы по теме
«Зенит» выиграл в серии пенальти и стал победителем Суперкубка России — 2023
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023