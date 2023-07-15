Семак: матч с ЦСКА – тяжелейший, но главное – принесли ещё один титул в копилочку

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА (0:0, по пенальти — 5:4) прокомментировал победу своей команды в Суперкубке России.

«Тяжёлый матч – игра за титул. Остроты было очень мало, но пенальти добавили и интригу, и градус напряжённости. Прекрасная атмосфера на стадионе: болельщики ЦСКА и «Зенита» устроили нам настоящий праздник. Команду с победой! Тяжелейший матч, но самое главное, что мы принесли команде ещё один титул в копилочку», — передаёт слова Федотова корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков отразил два пенальти в послематчевой серии из шести, голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев — один. В основное время матча сине-бело-голубые ни разу не пробили в створ ворот соперника.