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Сергей Шнуров исполнил песни с футболистами «Зенита» после победы над ЦСКА

Сергей Шнуров исполнил песни с футболистами «Зенита» после победы над ЦСКА
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Завершился матч за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Команды играли на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Победу в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан.

После церемонии награждения празднование футболистов «Зенита» перенеслось в раздевалку. Сергей Шнуров, певец и фанат сине-бело-голубых, исполнил несколько песен вместе с футболистами петербуржцев.

Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь раз побеждали как раз армейцы. Также петербуржцы стали самым титулованным клубом страны (22 национальных трофея).

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