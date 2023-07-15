Баста и Сергей Шнуров нанесли символические удары перед стартом Суперкубка России

В эти минуты проходит матча за Суперкубок России между санкт-петербургским «Зенитом» и московским ЦСКА. Перед стартовым свистком символические удары по мячу нанесли болельщики ЦСКА и «Зенита» — рэпер Баста и музыкант Сергей Шнуров.
Баста и Шнуров нанесли символические удары перед Суперкубком России
Фото: телеграм-канал OLIMPBET Суперкубок России
Фото: телеграм-канал OLIMPBET Суперкубок России
Команды играют на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи Сергея Карасёва прозвучал в 17:00 по московскому времени. На данный момент счёт в игре не открыт — 0:0.
«Зенит» участвует в матче в качестве действующего чемпиона России, ЦСКА выиграл Кубок страны в прошлом сезоне. Возможная победа для одной из команд станет рекордной в рамках Суперкубка. «Зенит» и ЦСКА ранее по семь раз выигрывали этот трофей.
Ранее команды три раза встречались в матче за Суперкубок России. В 2011 и 2016 годах с одинаковым счётом побеждал «Зенит» (1:0), а в 2013 году сильнее были армейцы — 3:0.
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