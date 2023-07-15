«Нельзя привыкнуть к трофеям». Вратарь «Зенита» Кержаков — о победе в Суперкубке

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков дал оценку игре ЦСКА в матче Суперкубка России, а также поделился эмоциями от победы. Напомним, основное время встречи завершилось вничью (0:0), после чего сине-бело-голубые победили в серии пенальти — 5:4. Героем матча стал Кержаков, отразивший два удара.

«ЦСКА играл очень хорошо: компактно. [Они] встречали нас и не давали пространства. Бились и хорошо отыграли.

Нельзя привыкнуть к трофеям. Наверное, когда немножко отдохну, то будут какие-то эмоции. Сейчас какая-то усталость», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Это уже четвёртая подряд победа «Зенита» в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 годах петербуржцы были сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.