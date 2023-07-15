Вратарь «Зенита» Кержаков высказался про отбитые пенальти в матче за Суперкубок с ЦСКА

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков, отбивший два из шести пенальти в послематчевой серии в игре с ЦСКА за Суперкубок России (0:0, по пенальти — 5:4), рассказал, что помогло ему отразить одиннадцатиметровые в исполнении игроков команды соперника.

«Отбитые удары? Никаких подсказок не было, чисто интуитивно. Я посмотрел, кто и как бьёт, но действовал по интуиции, по каким-то признакам бьющего», — передаёт слова Кержакова корреспондент «Чемпионата» Антон Иванов.

Напомним, Кержаков отбил пятый и шестой удар игроков ЦСКА в серии: забить не смогли Милан Гаич и Никита Ермаков. Вратарь ЦСКА отразил один из шести ударов — возможность завершить серию пенальти после пятого удара своей команды в серии не реализовал нападающий «Зенита» Иван Сергеев.