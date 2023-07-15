Форвард «Зенита» Сергеев поделился эмоциями от победы в Суперкубке

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился эмоциями после победы своей команды в Суперкубке России. Напомним, сине-бело-голубые одолели ЦСКА в серии пенальти (5:4; основное время — 0:0).

«Ощущения только чемпионские. Самое главное — выиграли. Перед серией пенальти с Акинфеевым не было никаких эмоций. Были стандартные футбольные эмоции. Думаю, все волновались и переживали.

Была непредсказуемая игра, потому что это Суперкубок. Всё решили в один момент. Серия пенальти — это лотерея. Сегодня удача была на нашей стороне», — передаёт слова Сергеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Это уже четвёртая подряд победа сине-бело-голубых в Суперкубке страны. В 2020 и 2021 году петербуржцы дважды оказались сильнее «Локомотива» (2:1 и 3:0), а в прошлом сезоне «Зенит» разгромил «Спартак» со счётом 4:0.

Благодаря победе над ЦСКА «Зенит» стал клубом, который чаще всех завоёвывал Суперкубок России — восемь раз. Семь раз побеждали армейцы. Также петербуржцы стали самой титулованной командой страны (22 национальных трофея).