Вендел опубликовал видео с повторами решающего пенальти в Суперкубке России

Бразильский полузащитник Вендел, так и не вернувшийся в расположение «Зенита» для подготовки к новому сезону, опубликовал видео с повторами решающего пенальти, забитого его одноклубником Робертом Ренаном, в матче с ЦСКА за Суперкубок России (0:0, по пенальти — 5:4).
«Вот же чёрствый человек», — подписал Вендел видео с повторами гола Ренана, забитого «паненкой».
Напомним, Вендел пока не включён в заявку «Зенита» для участия в РПЛ сезона-2023/2024. Ранее сообщалось, что футболисту разрешили искать новый клуб. Среди претендентов на подписание хавбека в этом месяце назывались бразильские «Фламенго», «Васко да Гама», «Коринтианс», турецкий «Галатасарай».
Вендел выступает за «Зенит» с осени 2020 года. Его предыдущим клубом был португальский «Спортинг».
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