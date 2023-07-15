Аарон Рэмси покинул «Ниццу». В ближайшее время он станет игроком «Кардифф Сити»

Полузащитник сборной Уэльса Аарон Рэмси покинул «Ниццу» на правах свободного агента. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, в скором времени валлийский хавбек станет игроком «Кардифф Сити». 32-летнему полузащитнику осталось пройти медицинское обследование, чтобы официально присоединиться к клубу из Уэльса.

В сезоне-2022/2023 на счету Рэмси 34 матча за «Ниццу» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и двумя результативными передачами. Контракт игрока с французским клубом истёк в конце июня этого года, после чего стороны не стали продлевать сотрудничество. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 2,5 млн.