Видеообзор матча «Зенита» и ЦСКА за Суперкубок России

Сегодня, 15 июля, состоялся открывающий сезон-2023/2024 матч за Суперкубок России с участием санкт-петербургского «Зенита» и московского ЦСКА. Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. На игре работала бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым. Основное время матча за трофей завершилось без забитых голов, а в серии пенальти сине-бело-голубые переиграли ЦСКА со счётом 5:4.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором встречи.
«Зенит» теперь является рекордсменом по количеству выигранных Суперкубков России — этот трофей стал для команды восьмым. У ЦСКА по-прежнему семь побед в Суперкубке.
Среди действующих игроков рекордсменом по количеству побед в матчах за этот трофей является вратарь красно-синих Игорь Акинфеев — он побеждал в Суперкубке вместе с командой все семь раз.
- 15 июля 2023
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