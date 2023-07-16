Артета — о переходе Райса в «Арсенал»: мы очень рады. У этого игрока огромный потенциал

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал трансфер английского полузащитника Деклана Райса в стан «канониров».
«Мы очень рады, что Деклан перешёл к нам. Он игрок с потрясающими способностями, который уже несколько сезонов выступает на высоком уровне в Премьер-лиге и за сборную Англии. Деклан добавляет любой команде качества. Он большой талант, имеющий потенциал добиться в «Арсенале» большого успеха.
У Деклана внушительный опыт выступлений в Премьер-лиге, хотя ему всего 24 года. Он был капитаном очень хорошей команды и недавно смог привести свой клуб к победе в Лиге конференций. Ответственность и роль, которые он взял на себя, были впечатляющими», — приводит слова Артеты пресс-служба «Арсенала».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» заплатит за Райса около € 122 млн с учётом бонусов. Полузащитник будет выступать за «канониров» под 41-м номером.
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