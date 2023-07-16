«Барселона» отказалась от покупки Бернарду Силвы

Руководители «Барселоны» пессимистично оценили возможность трансфера 28-летнего полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити», сообщает Sport.es. Каталонский клуб, испытывающий финансовые проблемы, не готов платить € 80 млн ($ 87,3 млн), которые хотят получить «горожане» за португальского хавбека.

Теперь главным фаворитом в борьбе за покупку игрока станет «Пари Сен-Жермен». Конкуренцию чемпионам Франции могут составить клубы из Саудовской Аравии. Сообщается, что они могут предложить Силве зарплату в € 40 млн, в то время как в Англии он получает € 8 млн за сезон.

В минувшем сезоне португалец сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу»: