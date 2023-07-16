Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Барселона» отказалась от покупки Бернарду Силвы

«Барселона» отказалась от покупки Бернарду Силвы
Комментарии

Руководители «Барселоны» пессимистично оценили возможность трансфера 28-летнего полузащитника Бернарду Силвы из «Манчестер Сити», сообщает Sport.es. Каталонский клуб, испытывающий финансовые проблемы, не готов платить € 80 млн ($ 87,3 млн), которые хотят получить «горожане» за португальского хавбека.

Теперь главным фаворитом в борьбе за покупку игрока станет «Пари Сен-Жермен». Конкуренцию чемпионам Франции могут составить клубы из Саудовской Аравии. Сообщается, что они могут предложить Силве зарплату в € 40 млн, в то время как в Англии он получает € 8 млн за сезон.

В минувшем сезоне португалец сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Материалы по теме
«Аль-Хиляль» предлагает Бернарду Силве зарплату в размере € 585 тыс. в неделю

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу»:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023