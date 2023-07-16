Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Известный судья Майк Дин прекратит работу на VAR в АПЛ

Известный судья Майк Дин прекратит работу на VAR в АПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Известный английский арбитр Майк Дин прекращает работу судьёй VAR в Премьер-Лиге и уходит из организации Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая обеспечивает судейство на профессиональных матчах в Англии, сообщает Reuters.

«PGMOL хотела бы официально заявить о своем признании достижений Майка, а также о его огромном вкладе в судейство и игру в целом. Мы благодарим его за его преданность организации в течение длительного периода времени и желаем ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении PGMOL.

55-летний Дин работал главным рефери в АПЛ с 2000 по 2022 годы, отсудив за это время более 550 матчей турнира. С прошлого сезона он стал судьёй VAR. В августе 2022 года Дин неудачно отработал в этой роли на матче «Челси» и «Тоттенхэма» и позднее признал допущенные ошибки.

Материалы по теме
Гари Невилл – о VAR: я всегда был за внедрение технологий для более точных решений
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023