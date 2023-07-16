Известный судья Майк Дин прекратит работу на VAR в АПЛ

Известный английский арбитр Майк Дин прекращает работу судьёй VAR в Премьер-Лиге и уходит из организации Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая обеспечивает судейство на профессиональных матчах в Англии, сообщает Reuters.
«PGMOL хотела бы официально заявить о своем признании достижений Майка, а также о его огромном вкладе в судейство и игру в целом. Мы благодарим его за его преданность организации в течение длительного периода времени и желаем ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении PGMOL.
55-летний Дин работал главным рефери в АПЛ с 2000 по 2022 годы, отсудив за это время более 550 матчей турнира. С прошлого сезона он стал судьёй VAR. В августе 2022 года Дин неудачно отработал в этой роли на матче «Челси» и «Тоттенхэма» и позднее признал допущенные ошибки.
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