Известный судья Майк Дин прекратит работу на VAR в АПЛ

Известный английский арбитр Майк Дин прекращает работу судьёй VAR в Премьер-Лиге и уходит из организации Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), которая обеспечивает судейство на профессиональных матчах в Англии, сообщает Reuters.

«PGMOL хотела бы официально заявить о своем признании достижений Майка, а также о его огромном вкладе в судейство и игру в целом. Мы благодарим его за его преданность организации в течение длительного периода времени и желаем ему всяческих успехов в будущем», — говорится в заявлении PGMOL.

55-летний Дин работал главным рефери в АПЛ с 2000 по 2022 годы, отсудив за это время более 550 матчей турнира. С прошлого сезона он стал судьёй VAR. В августе 2022 года Дин неудачно отработал в этой роли на матче «Челси» и «Тоттенхэма» и позднее признал допущенные ошибки.