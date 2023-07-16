Бернарду Силва отложил предложения других клубов ради перехода в «Барселону» — Mundo
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Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва желает продолжить карьеру в «Барселоне», из-за чего отложил предложения от других команд. Об этом сообщает Mundo Deportivo.
По сведениям источника, португальский футболист желает выступать за испанский клуб и уверен, что подобный переход можно осуществить. Услуги Силвы «Барселоне» предложил его агент Жорже Мендеш, находящийся в хороших отношениях с сине-гранатовыми. Главный тренер Хави и президент «Барселоны» Жоан Лапорта выступают одобрительно за идею такого трансфера, но в клубе понимают, что не смогут осуществить такой переход по финансовой причине. Единственный выход — арендовать Силву на год с обязательным правом выкупа.
В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик:
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