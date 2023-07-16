Советник Лапорты: работа в «Барселоне» — огромный стресс. Стараюсь заботиться о Жоане

Энрик Масип, советник президента «Барселоны» Жоана Лапорты, высказался на тему лишнего веса у функционера.

«Многие люди говорят на тему его лишнего веса, но стресс тех пор, как он вновь вернулся в «Барселону», огромен. Финансовые рычаги в команде, которая была в световых годах от победы в чемпионате Испании… Это всё порождает тревогу. Стараюсь контролировать Жоана, когда рядом. Говорю, чтобы он не пил кока-колу, не ел сладости. Веду себя так же строго, как вёл бы себя с отцом, потому что у нас с Лапортой отличные отношение. Стараюсь заботиться о Жоане, мы вместе занимаемся спортом», — приводит слова Масипа Marca.

Ранее Лапорта признался, что сел на диету ради похудения. Он вернулся в команду в марте 2021 года.

В Барселоне продолжается реконструкция «Камп Ноу». Видеоролик: