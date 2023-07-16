Тухель — о Мане: Садио провёл неудовлетворительный сезон, не оправдав ожиданий

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель высказался о выступлениях нападающего Садио Мане в прошлом сезоне.

«Садио неудовлетворительно провёл минувший сезон, не оправдав ни своих, ни клубных ожиданий. На его позиция высокая конкуренция: Коман очень важен для «Баварии», Гнабри вновь в хорошей форме и забивает. Мане оказался в тяжёлой ситуации», — приводит слова Тухеля Sport1.de.

Соглашение Мане с «Баварией» рассчитано до конца июня 2025 года. Форвард сборной Сенегала перешёл в стан мюнхенцев летом 2022 года из «Ливерпуля». В минувшем сезоне Мане принял участие в 38 матчах «Баварии», забив 12 голов и отдав шесть результативных передач.

Ранее сообщалось, что нападающий может перейти в саудитский «Аль-Ахли», состав которого этим летом уже пополнил его бывший одноклубник по «Ливерпулю», бразилец Роберто Фирмино.

Мане играет в футбол с друзьями в сенегальской деревне. Видеоролик: