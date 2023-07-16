Тренер «Торпедо» Клотет высказался о победе в стартовом матче Первой лиги

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет прокомментировал победу в матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0).

«Первая игра в сезоне всегда очень сложная. Мы знали, что соперник хорошо играет на выезде и наказывает за ошибки. Курбан Бердыев — опытный тренер, хорошо подготовил команду. У нас же — новый коллектив, много новичков. Поэтому мы хотели сыграть очень практично и свести риск к минимуму.

Команда следовала плану, поэтому к 35-й минуте мы вели 2:0. Наша вертикальная игра с подключениями Манелова и Усанова создала сопернику проблемы, и в итоге мы забили дважды. Потом были ещё моменты, но не получилось их реализовать. Единственное, что мне не понравилось, — последние 10 минут первого тайма. Мы немного расслабились. Не было эффективности на левом фланге, которая должна была быть. Сопернику удалось провести четыре перспективные атаки, две из которых переросли в опасные угловые. Если бы мы пропустили один мяч, соперник пошёл бы вперёд, что наверняка заставило бы нервничать. Поэтому во втором тайме мы организованно оборонялись и удерживали победный счёт. Логично, что из-за этого у нас было меньше атак», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».