Главный тренер «Торпедо» Клотет: рад, что фанаты разделили победу с нами

Главный тренер московского «Торпедо» Жозеп Клотет высказался о поддержке болельщиков на матче 1-го тура Мелбет Первой лиги с махачкалинским «Динамо» (2:0).
«Сильно рад за фанатов. Они вернулись на трибуны. Рад, что они разделили эту победу с нами. Игроки тоже соскучились по болельщикам. Поддержка была фантастической. Спасибо за поддержку, благодаря ей нам удалось победить. Игра с «Динамо» была сложной. Как тренер не хотел бы видеть махачкалинцев нашим первым соперником. Но от этого ещё приятнее, что болельщики смогли насладиться победой над непростым соперником. У нас команда молодая, мы продолжим развиваться.
Для меня каждая следующая игра самая важная, мы продолжим работать в том же духе. На следующей неделе хотелось бы увидеть такую же поддержку от наших болельщиков. Я хочу сказать фанатам: «Проявите терпение к нашей команде, у нас молодые игроки. Нам предстоит налаживать взаимоотношения. Мы пока не можем играть, как мадридский «Реал», конечно, но нам хотелось бы. Не будьте к нам столь критичны», — приводит слова Клотета официальный сайт «Торпедо».
- 16 июля 2023
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