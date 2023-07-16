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«Барселоне» нужно выручить € 150 млн для подписания Бернарду Силвы

«Барселоне» нужно выручить € 150 млн для подписания Бернарду Силвы
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Испанской «Барселоне» необходимо выручить € 150 млн, чтобы подписать португальского полузащитника «Манчестер Сити» Бернарду Силву, сообщает Football Espana.

По информации источника, после подписания Илкая Гюндогана, Иньиго Мартинеса и Витора Роке, а также будущего трансфера Ориоля Ромеу Бернарду Силва является следующей приоритетной целью каталонцев. Главный тренер «Барселоны» Хави очень сильно хочет видеть португальского футболиста в своей команде. Однако подписать игрока будет очень сложно из-за высокой стоимости трансфера. «Манчестер Сити» будет запрашивать за трансфер своего ключевого игрока € 80 млн. Помимо этого, каталонцам необходимо будет разгрузить зарплатную ведомость клуба, чтобы, в случае трансфера Бернарду они смогли его зарегистрировать. Таким образом, итоговая сумма трансфера в € 150 млн делает его почти невозможным для «Барселоны», поскольку они вряд ли смогут распродать игроков на подобную сумму этим летом. Каталонцам, скорее всего, придётся рассмотреть альтернативные варианты.

В минувшем сезоне португалец сыграл 55 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

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