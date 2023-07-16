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«Если бы армейцы победили, это было бы закономерно». Бубнов — о Суперкубке России

«Если бы армейцы победили, это было бы закономерно». Бубнов — о Суперкубке России
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Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).

«ЦСКА с самого начала закрылся: три центральных защитника, два опорника и Мухин, которому в этот раз досталась необычная роль под нападающими. Впереди остались только Заболотный и Чалов. В итоге получилась максимально закрытая тактика с целью перекрыть «Зениту» все зоны и обеспечить подстраховку в каждом эпизоде. В атаке же Владимир Федотов рассчитывал на стандарты, фланговые передачи и длинные забросы. С учётом всех потерь армейцев на какой-то другой креатив рассчитывать не приходилось.

Впрочем, план Федотова сработал на все сто процентов. ЦСКА переиграл «Зенит», только не смог реализовать свои моменты. А вот у петербуржцев их вообще не было. Владели мячом, но ничего острого создать не могли. Если не взвинчивать темп, то такую массированную оборону никогда не вскроешь. Разумеется, сказались потери Вендела и Кузяева. Раньше средняя линия «Зенита» была его движущей силой, а сейчас она стала несколько экспериментальной.

Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы армейцы победили, это было бы закономерно. Но серия пенальти — это всегда отдельная история», — приводит слова Бубнова Sportbox.

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