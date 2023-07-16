«Если бы армейцы победили, это было бы закономерно». Бубнов — о Суперкубке России

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о матче Суперкубка России, в котором «Зенит» обыграл ЦСКА (0:0, 5:4 по пенальти).
«ЦСКА с самого начала закрылся: три центральных защитника, два опорника и Мухин, которому в этот раз досталась необычная роль под нападающими. Впереди остались только Заболотный и Чалов. В итоге получилась максимально закрытая тактика с целью перекрыть «Зениту» все зоны и обеспечить подстраховку в каждом эпизоде. В атаке же Владимир Федотов рассчитывал на стандарты, фланговые передачи и длинные забросы. С учётом всех потерь армейцев на какой-то другой креатив рассчитывать не приходилось.
Впрочем, план Федотова сработал на все сто процентов. ЦСКА переиграл «Зенит», только не смог реализовать свои моменты. А вот у петербуржцев их вообще не было. Владели мячом, но ничего острого создать не могли. Если не взвинчивать темп, то такую массированную оборону никогда не вскроешь. Разумеется, сказались потери Вендела и Кузяева. Раньше средняя линия «Зенита» была его движущей силой, а сейчас она стала несколько экспериментальной.
Никакого преимущества «Зенит» не имел, ЦСКА был просто лучше. Если бы армейцы победили, это было бы закономерно. Но серия пенальти — это всегда отдельная история», — приводит слова Бубнова Sportbox.
- 16 июля 2023
-
13:28
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:18
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:00Малком: «Зенит» — лучший клуб России Эксклюзив
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:01
-
10:00
-
09:50
-
09:48
-
09:33
-
09:23
-
09:12
-
09:11
-
09:08
-
09:05