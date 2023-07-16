«Наполи» заинтересован в хавбеке «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Итальянский «Наполи» проявляет большой интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, сообщает Sky Sport Italia.

По информации источника, итальянскому клубу нравится 27-летний футболист. «Наполи» уже запросил информацию о доступности полузащитника у «шпор». Ло Чельсо также является обладателем итальянского паспорта, что добавляет привлекательности данному переходу. В данный момент у сторон есть определённые согласия по возможной сделке. Итальянский клуб хотел бы взять аргентинца в аренду с правом выкупа, в то время как «Тоттенхэм» хочет либо полноценную продажу, либо аренду с обязательным выкупом.

В сезоне-2022/2023 Ло Чельсо выступал за «Вильярреал» на правах аренды. На счету аргентинца 22 матча в Ла Лиге, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.