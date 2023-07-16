«Наполи» заинтересован в хавбеке «Тоттенхэма» Ло Чельсо

Итальянский «Наполи» проявляет большой интерес к полузащитнику «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Аргентины Джовани Ло Чельсо, сообщает Sky Sport Italia.
По информации источника, итальянскому клубу нравится 27-летний футболист. «Наполи» уже запросил информацию о доступности полузащитника у «шпор». Ло Чельсо также является обладателем итальянского паспорта, что добавляет привлекательности данному переходу. В данный момент у сторон есть определённые согласия по возможной сделке. Итальянский клуб хотел бы взять аргентинца в аренду с правом выкупа, в то время как «Тоттенхэм» хочет либо полноценную продажу, либо аренду с обязательным выкупом.
В сезоне-2022/2023 Ло Чельсо выступал за «Вильярреал» на правах аренды. На счету аргентинца 22 матча в Ла Лиге, в которых он отметился двумя голами и тремя результативными передачами. Контракт игрока с «Тоттенхэмом» действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 14 млн.
- 16 июля 2023
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:28
-
13:28
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58
-
12:36
-
12:34
-
12:30
-
12:18
-
12:07
-
12:05
-
12:00
-
11:58
-
11:58
-
11:33
-
11:30
-
11:20
-
11:00Малком: «Зенит» — лучший клуб России Эксклюзив
-
10:59
-
10:49
-
10:33
-
10:30
-
10:22
-
10:18
-
10:01