«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Уралом»

В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 17:00 мск.

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Иванисеня, Костанца, Гарре, Ежов, Цыпченко, Карпицкий.

Пресс-служба самарского клуба отмечает, что Илья Гапонов, Максим Витюгов, Владислав Шитов и Владимир Писарский пропустят матч из-за повреждений.

«Урал» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте, «Крылья Советов» — на 12-м.