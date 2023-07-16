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«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Уралом»

«Крылья Советов» опубликовали стартовый состав на контрольный матч с «Уралом»
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В контрольном матче встретятся самарские «Крылья Советов» и екатеринбургский «Урал». Команды будут играть на стадионе «Солидарность Арена (Самара Арена)» в Самаре. Начало встречи — в 17:00 мск.

Товарищеские матчи (клубы) - 2023. Товарищеские матчи
16 июля 2023, воскресенье. 17:00 МСК
Крылья Советов
Самара, Россия
Не начался
Урал
Екатеринбург, Россия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Крылья Советов»: Овсянников, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Горшков, Иванисеня, Костанца, Гарре, Ежов, Цыпченко, Карпицкий.

Пресс-служба самарского клуба отмечает, что Илья Гапонов, Максим Витюгов, Владислав Шитов и Владимир Писарский пропустят матч из-за повреждений.

«Урал» завершил сезон-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 11-м месте, «Крылья Советов» — на 12-м.

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