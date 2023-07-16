Видео: эффектный гол Татьяны Данилочкиной за юниорскую сборную России

Полузащитник женской команды «Чертаново» Татьяна Данилочкина отметилась эффектным голом в ходе второго матча женской юниорской сборной России с ЖФК «Рубин» на Центральном стадионе в Казани.

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Сборная России провела контрольный матч с «Рубином» в ходе учебно-тренировочных сборов. Итоговый счёт – 3:1 в пользу команды Валентина Гаввы. Первый тайм завершился вничью. «Рубин» открыл счёт на седьмой минуте, а на 39-й 16-летняя Татьяна Данилочкина восстановила равновесие на табло дальним ударом. После перерыва сборная России дожала соперниц благодаря результативной игре Киры Петуховой, которая оформила дубль (51-я и 56-я минуты).

Отметим, что первая встреча команд, состоявшаяся в прошлую среду, 12 июля, завершилась вничью (1:1).