Видео: эффектный гол Татьяны Данилочкиной за юниорскую сборную России

Полузащитник женской команды «Чертаново» Татьяна Данилочкина отметилась эффектным голом в ходе второго матча женской юниорской сборной России с ЖФК «Рубин» на Центральном стадионе в Казани.
Права на видео принадлежат РФС.
Сборная России провела контрольный матч с «Рубином» в ходе учебно-тренировочных сборов. Итоговый счёт – 3:1 в пользу команды Валентина Гаввы. Первый тайм завершился вничью. «Рубин» открыл счёт на седьмой минуте, а на 39-й 16-летняя Татьяна Данилочкина восстановила равновесие на табло дальним ударом. После перерыва сборная России дожала соперниц благодаря результативной игре Киры Петуховой, которая оформила дубль (51-я и 56-я минуты).
Отметим, что первая встреча команд, состоявшаяся в прошлую среду, 12 июля, завершилась вничью (1:1).
- 16 июля 2023
-
18:00
-
17:51
-
17:46
-
17:30
-
17:30
-
17:27
-
17:23
-
17:08
-
16:48
-
16:46
-
16:36
-
16:22
-
16:05
-
16:01
-
16:00
-
15:40
-
15:30
-
15:20
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:30
-
14:27
-
14:22
-
14:10
-
14:07
-
14:00
-
13:54
-
13:28
-
13:28
-
13:22
-
13:14
-
13:05
-
13:00
-
12:58