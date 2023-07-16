Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Севастополь» покинули четыре игрока, которые не получили российские футбольные паспорта

«Севастополь» покинули четыре игрока, которые не получили российские футбольные паспорта
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о трудностях, с которым столкнулся крымский клуб, формируя заявку на ЛЕОН-Вторую лигу России. Функционер сообщил, что команду покинули четыре футболиста, не сумевшие получить российские футбольные паспорта.

«Кто подал документы и смог сделать российские футбольные паспорта в соответствии с критериями, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов. Тех, кто по критериям не может пройти, в команде уже нет. Таких было четыре футболиста.

Какие критерии? Их два: не быть заигранным за сборную Украины и – важный критерий – иметь близких родственников (бабушку, дедушку, маму, папу), родившихся на территории России», – приводит слова Чалого «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что два крымских футбольных клуба прошли аттестацию для вхождения во Вторую лигу — «Севастополь» и «Рубин» (Ялта). Сегодня, 16 июля, «Севастополь» проведёт первый матч в рамках Второй лиги ФНЛ. Согласно регламенту турнира, у команд-участниц нет права заявлять легионеров.

Материалы по теме
Крымский ФК «Севастополь» получил аттестат ФНЛ для участия во Второй лиге
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023