«Севастополь» покинули четыре игрока, которые не получили российские футбольные паспорта

Генеральный директор «Севастополя» Валерий Чалый рассказал о трудностях, с которым столкнулся крымский клуб, формируя заявку на ЛЕОН-Вторую лигу России. Функционер сообщил, что команду покинули четыре футболиста, не сумевшие получить российские футбольные паспорта.

«Кто подал документы и смог сделать российские футбольные паспорта в соответствии с критериями, тех мы заявили. Всего у нас заявлено 19 футболистов. Тех, кто по критериям не может пройти, в команде уже нет. Таких было четыре футболиста.

Какие критерии? Их два: не быть заигранным за сборную Украины и – важный критерий – иметь близких родственников (бабушку, дедушку, маму, папу), родившихся на территории России», – приводит слова Чалого «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что два крымских футбольных клуба прошли аттестацию для вхождения во Вторую лигу — «Севастополь» и «Рубин» (Ялта). Сегодня, 16 июля, «Севастополь» проведёт первый матч в рамках Второй лиги ФНЛ. Согласно регламенту турнира, у команд-участниц нет права заявлять легионеров.