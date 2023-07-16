Канчельскис: в Суперкубке ЦСКА был лучше и создал больше моментов, но кто в итоге выиграл?

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал исход матча за Суперкубок России, в котором «Зенит» переиграл ЦСКА по итогам серии пенальти.

«Никаких мыслей после Суперкубка нет. ЦСКА был лучше и создал больше моментов. Но кто в итоге выиграл Кубок? «Зенит». Самое главное — конечный результат. «Зенит» выиграл по пенальти, взял Кубок и поехал в Санкт-Петербург. Команде Федотова надо было использовать свои моменты», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, «Зенит» одержал победу в матче за Суперкубок в серии пенальти (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». Вратарь «Зенита» Кержаков отразил два удара в серии: от защитника ЦСКА Милана Гаича и от полузащитника Никиты Ермакова.