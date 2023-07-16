Ялтинский «Рубин» дебютировал во Второй лиге, сыграв вничью с «Биологом»

Завершился матч 1-го тура ЛЕОН-Второй лиги-2023/2024, в котором встречались «Биолог-Новокубанск» и ялтинский «Рубин». Команды играли на стадионе «Биолог» (Новокубанск). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Олегом Соколовым (Воронеж). Матч завершился вничью – 1:1.
Уже на седьмой минуте матча клуб из Крыма забил исторический первый гол в турнире. Отличился Азамат Атаев, которому удался диагональный удар из пределов штрафной после разрезающей передачи партнёра. Гости вели в счёте до 57-й минуты, когда Илье Мамкину удалось сравнять счёт.
В прошлом сезоне «Биолог-Новокубанск» занял пятое место в Группе 1, набрав 43 очка в 25 матчах. В плей-офф команда потерпела четыре поражения при одной ничьей и опустилась на шестую строчку турнирной таблицы. Ялтинский «Рубин», представляющий полуостров Крым, впервые принимает участие в российском соревновании.
- 16 июля 2023
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