Нигматуллин: в Суперкубке ЦСКА заявил о своих претензиях на борьбу за чемпионство в РПЛ

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин подвёл итоги Суперкубка России, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит».

«Матч получился достаточно интересным. Жаль, что не увидели забитые мячи в основное время. Если говорить по игре, то ЦСКА был интереснее. Наверное, они и были ближе к победе. Но для победы в основное время нужно было забить, а здесь уже был звёздный час вратаря «Зенита» Кержакова. Он отлично справился с моментами, которые возникали у ворот «Зенита», а затем закрепил всё это в серии пенальти. Вратарская победа.

Отличный разогрев к старту нового сезона. В Суперкубке ЦСКА серьёзно заявил о своих претензиях на борьбу за чемпионство в РПЛ», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, победу в матче за Суперкубок в серии пенальти одержал «Зенит» (5:4; основное время — 0:0). Решающий удар с 11-метровой отметки реализовал защитник петербуржцев Роберт Ренан, пробивший «паненкой». В основное время футболисты петербуржской команды не нанесли по воротам армейцев ни одного удара в створ.