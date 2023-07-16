«Челси» подписал 18-летнего форварда бразильского «Сантоса»

Нападающий Анжело Габриэл перешёл в «Челси» из бразильского «Сантоса». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.

«Челси» рад объявить о подписании 18-летнего форварда «Сантоса» Анжело Габриэла. Он стал самым молодым игроком в истории чемпионата Бразилии, дебютировав в матче с «Флуминенсе» на «Маракане» в возрасте всего 15 лет и 308 дней. В апреле 2021 года игрок сборной Бразилии до 20 лет забил свой первый мяч за национальную команду.

Добро пожаловать в «Челси», Анжело!» — говорится в сообщении клуба.

По информации источника, стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года). Сообщалось, что лондонцы заплатят за молодого футболиста около € 15 млн.

В сезоне-2023 на счету Габриэля 21 матч за «Сантос» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.

Ранее сообщалось об интересе «Челси» к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани.