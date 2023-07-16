«Челси» подписал 18-летнего форварда бразильского «Сантоса»

Нападающий Анжело Габриэл перешёл в «Челси» из бразильского «Сантоса». Об этом сообщает официальный сайт лондонского клуба.
«Челси» рад объявить о подписании 18-летнего форварда «Сантоса» Анжело Габриэла. Он стал самым молодым игроком в истории чемпионата Бразилии, дебютировав в матче с «Флуминенсе» на «Маракане» в возрасте всего 15 лет и 308 дней. В апреле 2021 года игрок сборной Бразилии до 20 лет забил свой первый мяч за национальную команду.
Добро пожаловать в «Челси», Анжело!» — говорится в сообщении клуба.
По информации источника, стороны подписали пятилетний контракт (до конца июня 2028 года). Сообщалось, что лондонцы заплатят за молодого футболиста около € 15 млн.
В сезоне-2023 на счету Габриэля 21 матч за «Сантос» во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 13 млн.
Ранее сообщалось об интересе «Челси» к форварду «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани.
- 16 июля 2023
-
22:35
-
22:21
-
22:18
-
22:10
-
21:55
-
21:54
-
21:40
-
21:29
-
21:28
-
21:09
-
21:00
-
20:59
-
20:44
-
20:41
-
20:40
-
20:24
-
20:15
-
20:14
-
20:08
-
20:08
-
19:59
-
19:50
-
19:41
-
19:35
-
19:30
-
19:24
-
19:18
-
18:58
-
18:48
-
18:46
-
18:45
-
18:29
-
18:16
-
18:09
-
18:00