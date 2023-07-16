Серхио Бускетс прокомментировал свой переход в «Интер Майами»

Испанский полузащитник Серхио Бускетс высказался по поводу подписания контракта с клубом из МЛС — «Интер Майами».
«Это особенный шанс, захватывающая возможность, которой я очень рад воспользоваться. С нетерпением жду следующего шага в карьере в «Интер Майами».
«Интер Майми» произвёл на меня неизгладимое впечатление, когда я приезжал сюда с «Барселоной» в прошлом году. Теперь я счастлив, что буду защищать цвета этой команды. Мне не терпится помочь этому амбициозному клубу добиться успеха, к которому он стремится», – приводит слова Бускетса пресс-служба «Интера».
Напомним, 34-летний Бускетс, находившийся в структуре «Барселоны» с 2005 года, отказался продлевать контракт с каталонцами, истёкший в конце прошлого сезона. На правах свободного агента полузащитник присоединился к клубу из МЛС «Интер Майами», состав которого ранее пополнил Лионель Месси.
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