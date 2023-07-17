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«Челси» готовит улучшенное предложение по Кайседо

«Челси» готовит улучшенное предложение по Кайседо
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«Челси» готов сделать новое предложение «Брайтону» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По информации источника, лондонцы могут выплатить «Брайтону» гарантированные € 80 млн. В «Челси» надеются закрыть сделку по эквадорскому хавбеку в течение следующей недели.

В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

Ранее сообщалось о переходе в «Челси» 18-летнего игрока бразильского «Сантоса».

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