«Челси» готовит улучшенное предложение по Кайседо
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«Челси» готов сделать новое предложение «Брайтону» по трансферу полузащитника Мойсеса Кайседо, сообщает журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
По информации источника, лондонцы могут выплатить «Брайтону» гарантированные € 80 млн. В «Челси» надеются закрыть сделку по эквадорскому хавбеку в течение следующей недели.
В сезоне-2022/2023 на счету Кайседо 43 матча за «Брайтон» во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Контракт полузащитника с «чайками» рассчитан до конца июня 2027 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
Ранее сообщалось о переходе в «Челси» 18-летнего игрока бразильского «Сантоса».
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