Криштиану Роналду опроверг слухи о том, что пытался убедить Отавио перейти в «Аль-Наср»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду ответил на вопрос о трансферах команды.
«Говорят о многих игроках, я не общаюсь с ними, потому что я не агент. Об Отавио говорят, как и о 10 или 15 других выступавших, новостей по-прежнему нет. Очевидно, что мы собираемся усилить команду, но пока нет имён.
«Аль-Наср» заключил контракт с Отавио? Абсолютная ложь. СМИ публикуют новости, но ничего окончательно не решено. Мы собираемся усилить состав, это ясно, но по-прежнему ничего конкретного, — приводит слова Роналду Goal.
Ранее сообщалось, что Роналду звонил полузащитнику «Порту» Отавио и убеждал его перейти в «Аль-Наср». Отмечалось, что представители «Аль-Насра» заинтересованы в покупке полузащитника и обдумают готовность заплатить за него € 40 млн в качестве отступных.
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