Источник: Абаскаль и Эшуорт сделали выбор между Эраковичем и Санчесом

Спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт хочет усилить позицию центрального защитника в команде приобретением сербского футболиста «Црвены Звезды» Страхини Эраковича.
Как сообщает Metaratings, функционер московской команды предпочитает кандидатуру серба при выборе между ним и колумбийским игроком «Тоттенхэма» Давинсоном Санчесом.
Отмечается, что за переход Эраковича выступает и главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль.
Эракович является воспитанником «Црвены Звезды». В основной команде он выступает с 2020 года. Срок действующего контракта с клубом рассчитан до 2026 года. Он дебютировал за сборную Сербии 2 июня 2022 года в матче Лиги наций с национальной командой Норвегии.
В минувшем сезоне Российской Премьер-Лиги (РПЛ) московский «Спартак» занял третье место в турнирной таблице, набрав 54 очка.
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