«Фламенго» предложил € 17 млн за Клаудиньо, клубы обсуждают способ оплаты — Гилмар

«Фламенго» готов заплатить за переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо € 17 млн. Предложение уже направлено в российский клуб, а сейчас стороны обсуждают способ оплаты. Об этом сообщает журналист Гилмар CRF в «Твиттере».

Ранее сообщалось, что бразильский клуб уверен в подписании 26-летнего футболиста и его руководители намерены прилететь в Россию, чтобы довести переговоры до конца. Появлялась информация, что Клаудиньо и сам мечтает выступать с «Фламенго», с которым уже согласовал условия контракта.

Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «РБ Брагантино» за € 12 млн (данные Transfermarkt). В 62 матчах за команду полузащитник забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.