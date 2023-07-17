«Фламенго» предложил € 17 млн за Клаудиньо, клубы обсуждают способ оплаты — Гилмар

«Фламенго» готов заплатить за переход полузащитника «Зенита» Клаудиньо € 17 млн. Предложение уже направлено в российский клуб, а сейчас стороны обсуждают способ оплаты. Об этом сообщает журналист Гилмар CRF в «Твиттере».
Ранее сообщалось, что бразильский клуб уверен в подписании 26-летнего футболиста и его руководители намерены прилететь в Россию, чтобы довести переговоры до конца. Появлялась информация, что Клаудиньо и сам мечтает выступать с «Фламенго», с которым уже согласовал условия контракта.
Клаудиньо стал игроком «Зенита» летом 2021 года, перейдя из «РБ Брагантино» за € 12 млн (данные Transfermarkt). В 62 матчах за команду полузащитник забил 15 голов и отдал 17 результативных передач. Контракт между сторонами рассчитан до лета 2027 года.
- 17 июля 2023
-
05:59
-
05:46
-
05:37
-
05:25
-
05:24
-
05:19
-
05:12
-
04:59
-
04:39
-
04:35
-
04:26
-
04:20
-
04:20
-
03:59
-
03:58
-
03:56
-
03:40
-
03:37
-
03:00
-
02:48
-
02:39
-
02:34
-
02:22
-
01:58
-
01:51
-
01:40
-
01:24
-
00:55
-
00:50
-
00:29
-
00:25
-
00:21
-
00:05
- 16 июля 2023
-
23:59
-
23:40