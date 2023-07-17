Вильмар Барриос: «Зенит» — лучший клуб России!

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает свою команду лучшей в России.
«Зенит» — лучший клуб России! Сейчас мы отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать об РПЛ», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
29-летний Барриос стал игроком российской команды в зимнее трансферное окно сезона-2018/2019. За «Зенит» колумбийский полузащитник в 151 матче забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Вместе с «Зенитом» Барриос выиграл девять трофеев.
«Зенит» позавчера, 15 июля, выиграл четвёртый Суперкубок России подряд, обыграв ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.). Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для команды матчем с «Пари НН» (22 июля).
- 17 июля 2023
-
12:16
-
12:06
-
12:04
-
12:00
-
11:56
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:36
-
11:30
-
11:28
-
11:23
-
11:16
-
11:16
-
11:13
-
11:09
-
11:09
-
11:00
-
10:53
-
10:52
-
10:31
-
10:26
-
10:20
-
10:20
-
10:08
-
10:04
-
10:04
-
10:00
-
09:52
-
09:52
-
09:43
-
09:29
-
09:26
-
09:17
-
09:15