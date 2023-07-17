Вильмар Барриос: «Зенит» — лучший клуб России!

Полузащитник «Зенита» Вильмар Барриос считает свою команду лучшей в России.

«Зенит» — лучший клуб России! Сейчас мы отмечаем победу в Суперкубке и начинаем думать об РПЛ», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

29-летний Барриос стал игроком российской команды в зимнее трансферное окно сезона-2018/2019. За «Зенит» колумбийский полузащитник в 151 матче забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Соглашение между сторонами рассчитано до лета 2026 года. Вместе с «Зенитом» Барриос выиграл девять трофеев.

«Зенит» позавчера, 15 июля, выиграл четвёртый Суперкубок России подряд, обыграв ЦСКА в серии пенальти (0:0, 5:4 пен.). Новый сезон Российской Премьер-Лиги начнётся для команды матчем с «Пари НН» (22 июля).